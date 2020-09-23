Ірина Шейк у відвертому вбранні вигідно видеділась на тлі подруг апетитними формами

Модель показала відверту зйомку

Ірина Шейк у своєму блозі в мережі Instagram поділилася новими гарячими фото. Дівчина зараз бере участь у міланському Тижні моди. На досить провокаційних знімках зірка з'явилася в компанії колег: італійської моделі Маріякарли Босконо і британської моделі і співачки Карен Елсон. Ірина одягла спокусливу відверту сукню і грубі черевики. Вбрання продемонструвало голі груди дівчини, її стрункі ноги, тонку талію і апетитні вигини фігури. Максимально жарким фото робить постановка. Шейк стоїть посередині, а її подруги – по боках, поклавши руки на сідниці гарячої красуні.

Нові фото Ірини (фото: instagram.com/irinashayk)

Шанувальники відреагували миттєво. Вони заходилися писати, як Ірина вигідно виділяється на тлі дівчат своїми формами. «"юблю твої сідниці, Ірина. Вони, напевно, такі ніжні. Виходь за мене", "Ірина божественна", "Шикарна", "Доторкнутися до прекрасного", "Ірино, ти найкрасивіша", "Боже, бідні дівчатка, вони в курсі, що вони погано вийшли на фото?", "Іра, що це? Виберу страшних подруг, зіграю на контрасті", – не можуть зупинитися фолловери, яким Шейк показалась найгарячішою з усіх на фото.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк продемонструвала ефектне і стильне вбрання, яке поєднало в собі відразу кілька трендів. Екс-кохана Бредлі Купера одягла об'ємний шкіряний жакет, в цьому сезоні речі з даного матеріалу користуються особливою популярністю. Доповнили його джинси класичного крою з аплікацією у вигляді хрестів. Завершували лук досить відвертий топ, який оголив живіт 34-річної матусі, а також гостроносі черевики на невисокому каблуці і маленька чорна сумочка.