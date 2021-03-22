Ірина Білик без макіяжу вразила зовнішнім виглядом на відомому курорті: не впізнати

Так, артистка разом із зірковим десантом колег ( Дмитро Монатік і MARUV) прилетіла в Хургаду на урочисте відкриття нового люксового готелю відомої мережі.

На фото в компанії Ектора вона позувала у квітчастому легкому платті, парео, накинутому на плечі, без макіяжу, сховавши очі за масивними сонячними окулярами. На голову вона красиво пов'язала строкату хустку.

Варто зазначити, що підписники ресторатора насилу впізнали Ірину.

"Чесно, взагалі не зрозуміла, подумала, що мама", "Це точно Ірина з Вами?", "Це Білик?", "Ірину не узналаа, багатою буде!" - писали здивовані підписники ресторатора.

Ірина на фото з Ектором його передплатники не дізналися (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

На своїй сторінці Ірина виглядала дещо інакше. Вона позує в стильному і зручному аутфіті в сутінках. На голові в неї – стильна бейсболка. Ірина вбралася в куртку бірюзового кольору, спортивне довге худі-туніку такого ж тону і укорочені чорні штани, на ногах – масивні кросівки ніби розписані графіті.

Ірина під час прогулянки по пірсу зустріла колишнього (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

"Прогулюючись увечері по пірсу в готелі, несподівано зустріла свого колишнього з його супутницею, але ми не подали виду, що знаємо один одного. Трохи пізніше отримала смс - "Чудово виглядаєш, зустрінемося на каву?" – розповіла співачка і поцікавилася, що їй робити в делікатній ситуації.