Бив і погрожувати вбити: колишня дівчина Кріса Нота розповіла шокуючі подробиці їхнього роману

Скандал навколо Кріса Нота продовжує набирати обертів. Слідом за трьома жінками, які розповіли про насильство з боку Містера Біга , скоєному в минулому, подробиці їхнього роману пригадала американська модель і актриса Беверлі Джонсон , з якою актор перебував у відносинах п'ять років: з 1990-го і до шокуючого закінчення любові в 1995-му.

Виявляється, щасливий до останнього часу сім'янин, який у шлюбі з Тарою Уілсон виховує двох дітей, поводив себе з екс-коханою вкрай жорстоко.

26 років тому Беверлі довелося подати до суду, оскільки Кріс Нот напав на неї. "Кріс Нот вдарив мене кулаком в груди і ребра, утруднивши дихання, завдав удари по обличчю і тілу, в результаті чого мені потрібна була медична допомога", – розповіла модель в заяві. – 27 липня 1995 року він неодноразово загрожував моєму життю, роблячи до 25 дзвінків на день, погрожуючи вбити мене і мою собаку". Також модель звинувачувала його у фізичних, словесних та расових образах.

Беверлі Джонсон (фото: instagram.com/iambeverlyjohnson)

В результаті розслідування акторові було заборонено наближатися до Джонсон і всієї її сім'ї, дзвонити їй і намагатися якось з нею зв'язатися. Сам Кріс Нот виконав всі ці умови, і пара благополучно забула одне про одного. Але у зв'язку з секс-скандалом ці подробиці не могли не піднятися. Сам Кріс Нот поки не прокоментував їх.