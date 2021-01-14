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Яка краса: Катерина Кухар шокувала мережа своїм дитячим фото

Автор: Lite

Прима і зірка "Танців з зірками" Катерина Кухар не забуває про своїх фоловерів і щедро ділиться різдвяним настроєм. Нещодавно вона показала, як вся її велика родина радіє Новому році.

Чоловік знаменитості - прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов, син Тимур і донька Анастасія знялися з Катериною в веселій фотосесії.

На цей раз прима поділилася зворушливим дитячим знімком з балетного класу, вона зізналася, що в особливий для неї день їй захотілося привітати свого вчителя і наставника.

"70 років тому народилась моя провідна зірка в балетний світ... Тетяна Олексіївна Таякина - мій педагог, сенсей і провідник, без якої у мене не було б того, що я маю зараз...", - написала Кухар.
Вона написала, що, крім Вселенської подяки і трепету в серці, відчуває безмежну любов, повага і тепло. Катерина назвала Тетяну самим коштовним діамантом не тільки в житті багатьох видатних артистів, але і в житті училища.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

"Вона наш взірець і приклад для наслідування...", - підкреслила Катерина.

Фоловери написали, що така подяка вчителю гідна поваги і захопилися тим, яка гарна і мила Катерина-крихітка на початку свого творчого шляху: "Яка краса!".

Нагадаємо, нещодавно Кухар поділилася рідкісним знімком з чоловіком: новорічний Сіетл і зухвалі мрії. Катерина не втомлюється надихати!

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