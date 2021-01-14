Какая красота: Катерина Кухар шокировала сеть своим детским фото

Прима и звезда "Танцев со звездами" Катерина Кухар не забывает о своих фолловерах и щедро делится рождественским настроением. Недавно она показала, как вся ее большая семья радуется Новому году.

Муж знаменитости - премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов, сын Тимур и дочь Анастасия снялись с Катериной в веселой фотосессии.

На этот раз прима поделилась трогательным детским снимком из балетного класса, она призналась, что в особенный для нее день ей захотелось поздравить своего учителя и наставника.

"70 лет назад родилась моя путеводная звезда в балетный мир... Татьяна Алексеевна Таякина - мой педагог, сенсей и проводник, без которой у меня не было бы того, что я имею сейчас...", - написала Кухар.

Она написала, что, помимо Вселенской благодарности и трепета в сердце, испытывает безграничную любовь, уважение и теплоту. Катерина назвала Татьяну самым ценным бриллиантом не только в жизни многих выдающихся артистов, но и в жизни училища.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

"Она наш эталон и пример подражания...", - подчеркнула Катерина.

Фолловеры написали, что такая благодарность учителю достойна уважения и восхитились тем, какая красивая и милая Катерина-крошка в начале своего творческого пути: "Какая красота!".

Напомним, недавно Кухар поделилась редким снимком с мужем: новогодний Сиэтл и дерзкие мечты. Катерина не устает вдохновлять!