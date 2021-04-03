RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Яка пристрасна! Слава Камінська влаштувала парад купальників і захопила розкішними формами

Автор: Lite

Слава Камінська після розпаду гурту НеАнгели та старту сольного проекту полетіла з дітьми і друзями в Єгипет і не змогла встояти перед спокусою влаштувати пляжні фотосети. Співачка ділиться гарячими знімками з шанувальниками і знімає вершки у вигляді компліментів.

Так, низка кадрів спокусливої співачки з'явилися в Instagram.

Зірка буквально закидала мережау пляжними фото і продемонструвала свої купальники. Наприклад, на одному зі знімків вона відображена в суцільному купальнику кольору фуксії з глибоким розрізом і поясом на талії – розріз підкреслив пишний бюст артистки. Слава накинула на верх легку шовкову накидку кремового відтінку, яку ефектно розвівав вітер.

Слава показала форми в яскравому купальнику (фото: instagram.com/babaslavka)

На іншому знімку зірка позує в довгій сукні білизняного стилю ніжно-персикового відтінку, прикрашенй тонким мереживом на подолі і рукавах.

Слава позувала в шовковій сукні на пляжі (фото: instagram.com/babaslavka)

Не обійшлося без фото в блискучому бікіні, розшитому паєтками. Слава розслаблено розташувався на м'яких подушках і накинула на верх мереживну накидку темно-синього відтінку.

Слава в блискучому бікіні розслабилася в Єгипті (фото: instagram.com/babaslavka)

"Нереальне місце. Єгипетські Мальдіви. П'ять хв від берега, радості на весь день і фоток на місяць вперед", - похвалилася артистка.

Шанувальники не в змозі були стримати захоплення і завалили Славу компліментами.

  • Найкрасивіша
  • Дика кішка
  • Богиня
  • Шикарне фото
  • Голлівудська Діва
  • Шикарна, як завжди
  • Супер секси
  • Красуня нереальна!
  • Супер! Дуже яскраво і незвично!
  • Ідеальне фото. Ідеальна Слава
  • Вогонь! Пристрасна яка

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська зізналась, як її розігрують син і донька.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Слава Камінська
Читайте також
Оце сміливість! Слава Камінська стала тату-майстром і влаштувала експеримент на собі
Слава Камінська відверто розповіла про свої табу в сексі
Прогноз погоди