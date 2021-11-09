Які сладке! Щасливі Потап і Каменських заворожили пристрасним поцілунком на пляжі

Настя показала сонячне фото з коханим чоловіком Потапом. Знімок був явно зроблений під час недавньої поїздки пари в теплі країни. Адже закохані обожнють подорожувати і викроюють будь-яку возможнось робити це удвох.

Парочка позує на пляжі і робить селфі. Співака постала перед шанувальниками без косметики із зібраними у високий пучок волоссям. На ній - спортивний чорний купальник на блискавці, фігури артистки не видно, вона в кадр не потрапляє, зате неможливо не помітити поцілунок з коханим на камеру.

Потап і Настя Каменських показали романтику на пляжі (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальникам дуже сподобалося прояв почуттів парочки на пляжі під шум прибою.

Красива пара

Які ви солодкі

Дивно прекрасна пара позитиву, доброти і краси. Дуже приємно вас бачити

Ви суперкласні, позитивні

Милота

Круть

До слова, зараз Потап і Настя знаходяться в Києві. Але це не заважає їм активно проводити час разом. Так, рано вранці артисти вирушили на пробіжку, одягнувшись тепліше. Звичайно ж, вони встигли зробити селфі для шанувальників, зарядивши їх позитивом на залишок дня.

Потап і Настя Каменських навіть пізньої осені бігають вранці (фото: instagram.com/kamenskux)