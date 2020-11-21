Так ось ти який: Аніта Луценко "засвітила" свого коханого чоловіка

Тренер порадувала фанатів особистими фото

Аніта Луценко не часто ділиться подробицями особистого життя. Вона зазвичай радує знімками своєї шикарної фігури або фото з залу, а ось хто обранець тренера, фанатам не вдається дізнатися.

І ось, нарешті, Аніта поділилася у своєму мікроблозі знімками з відпочинку з коханим чоловіком. На одному фото щаслива пара на березі моря: вона встрибнула на свою любов, тримаючись руками і ногами, і щасливо сміється. На іншому знімку Аніта інтригуюче посміхається, а на тлі стоїть той самий чоловік. Правда, обличчя свого коханого Луценко так і не показала, але, тим не менш, це вже щось.

"Так ось ти який?! Улюблений чоловік Аніти", "Віє теплом і таким тихим, спокійним щастям", "Засвітила, нарешті! #потилицю, але добрий початок", "Залізла на шию і ніжки свесила", - написали у коментаря фанати.

Аніта Луценко та її кохання (фото: www.instagram.com/anitasporty/)

Нагадаємо, нещодавно Луценко розповіла, як їсти картоплю і не товстіти. Аніта підкреслила, що ідеальна форма досягається не відмовою від якогось продукту, а збалансованим харчуванням і тренуваннями.

"Часто люди бояться картоплі і макарошек (з-за них можна попрвиться!), але при цьому поглинають рясно солодощі і булочки. Випадковість? Не думаю!", - написала Аніта у своєму пості.