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Каменських грайливо вип'ятила сідниці і зробила здивоване зізнання: виявився зовсім не таким

Автор: Styler

Потап і Настя Каменських полетіли в сонячну і по-літньому теплу Іспанію. Парочка почала з Мадрида і встигла вже обійти місто вздовж і впоперек, милуючись місцевими красотами. Звичайно, свої іспанські пригоди артисти показують в соцмережах.

Настя показала в Instagram милі зачаровує фото в знаменитому історичному містечку Іспанії за 70 км від столиці.

Пара вирішила не обмежуватися Мадридом, а подивитися і інші не менш атмосферні іспанські міста поблизу. Наприклад, Толедо.

Настя позує в базовій універсальній білій футболці, сірих штанях з високою посадкою і великими накладними кишенями в області сідниць. Вона променисто посміхається в камеру.

Настя Каменських була вражена Толедо (фото: instagram.com/kamenskux)

"Толедо виявився зовсім не таким, як ти собі його уявляєш по картинках з гугла. Він ще цікавіше і красивіше. Архітектура захоплює, а енергія міста обіймає спокоєм і величчю. Напишіть, хто був, ваші враження", - звернулася вона до шанувальників.

Настя поділилася емоціями після відвідин Толедо (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписники співачки із задоволенням поділилися враженнями від відвідування старовинного і атмосферно іспанського міста - всі вони залишилися в повному захваті від побаченого і назвали Толедо містом-музеєм. Не обійшлос без комліментів на адресу усміхненої і грайливої Насті.

  • Шикарна
  • Прекрасна іспаночка
  • Красуня
  • Шик і блиск
  • Вау, це просто бомба
  • Краса в кадрі - атмосферно і звичайно модель чудова!
  • Настуся як завжди прекрасна, немає слів

Потап же запостив на своїй сторінці кумедне відео, зняте на вуличках Толедо. Ролик був зроблений у форматі TikTok. Потап і його дружина намагаються танцювати синхронно, але у репера не дуже виходить зловити ритм, втім, видовищність відео від цього нітрохи не постраждала.

Нагадаємо, що раніше шанувальники розкритикували Настю за нібито зайві кіло і зазначили, що та помітно додала у вазі.

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Настя КаменськихПотап