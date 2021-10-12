Каменских игриво выпятила ягодицы и сделала удивленное признание: оказался совсем не таким

Пара решила не ограничиваться Мадридом, а посмотреть и другие не менее атмосферные испанские города поблизости. Например, Толедо.

Настя позирует в базовой универсальной белой футболке, серых штанах с высокой посадкой и большими накладными карманами в области ягодиц. Она лучезарно улыбается в камеру.

Настя Каменских была впечатлена Толедо (фото: instagram.com/kamenskux)

"Толедо оказался совсем не таким, как ты себе его представляешь по картинкам из гугла. Он еще интереснее и красивее. Архитектура восхищает, а энергия города обнимает спокойствием и величием. Напишите, кто был, ваши впечатления", - обратилась она к поклонникам.

Настя поделилась эмоциями после посещения Толедо (фото: instagram.com/kamenskux)

Подписчики певицы с удовольствием поделились впечатлениями от посещения старинного и атмосферно испанского города – все они остались в полном восторге от увиденого и назвали Толедо городом-музеем. Не обошлос без комлиментов в адрес улыбчивой и игривой Насти.

Шикарная

Прекрасная испаночка

Красотка

Шик и блеск

Ау, это просто бомба

Красота в кадре - атмосферно и конечно модель восхитительна!

Настуся как всегда прекрасна, нет слов

Потап же запостил на своей странице забавное видео, снятое на улочках Толедо. Ролик был сделан в формате TikTok. Потап и его жена стараются танцевать синхронно, но у рэпера не слишком получается словить ритм, впрочем, зрелищность видео от этого ничуть не пострадала.