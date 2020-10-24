Каменських в шкірі "підняла руку" на Потапа у всіх на очах: дружини, вони такі

Настя Каменських і Потап вміють захоплююче проводити дозвілля разом – артистам ніколи нудьгувати, адже кожен з них зайнятий творчістю, але не забуває приділити час другый половинці. Потап не раз скаржився, що його дружина буквально не випускає камеру з рук, а спільні фото і відео пари неодмінно збирають урожай лайків в Instagam. Крім того, подружжя можна побачити в Tik Tok – вони задають тренди на танцювальні челленджі під свої хіти і підривають мережу. В цей раз Потап і Настя вирішили повеселитися під трек з нового альбому співачки – Película, а результатами репер поділився в Instagram.

У короткому ролику Настя з'явилася в шкіряному модному тренчі і берет. Потап під стать дружині надів шкіряну куртку. Настя "барабанить" чоловіка по голові під ритми свого треку. Схоже, Потапу не дуже подобаються маніпуляції коханої, про що говорить його жива міміка.

Потап і Настя зняли смішний ролик для Tik Tok

Шанувальників пари повеселило кумедне відео у виконанні зіркової сім'ї.

Дружини, вони такі

Круті

Бідний!

Балдію від вас

Кращі

Супер

На своїй сторінці Настя опублікувала ніжне фото з чоловіком. Вона обняла його і визирає через плече коханого, не приховуючи щасливих очей і посмішки.

Настя Каменських умилила ніжністю з чоловіком (фото:instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських розповіла про особливий непорушний зв'язку між нею і Потапом.