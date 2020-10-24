Каменских в коже "подняла руку" на Потапа у всех на глазах: жены, они такие

Настя Каменских и Потап умеют увлекательно проводить досуг вместе – артистам некогда скучать, ведь каждый из них занят творчеством, но не забывает уделить время второй половинке. Потап не раз жаловался, что его жена буквально не выпускает камеру из рук, а совместные фото и видео пары непременно собирают урожай лайков в Instagam. Кроме того, супругов можно увидеть в Tik Tok – они задают тренды на танцевальные челленджи под свои хиты и взрывают сеть. В этот раз Потап и Настя решили повеселиться под трек певицы из нового альбома – Película, а результатами рэпер поделился в Instagram.

В коротком ролике Настя предстала в кожаном модном тренче и берете. Потап под стать жене надел кожаную куртку. Настя самозабвенно "барабанит" мужу по голове под ритмы своего трека. Похоже, Потапу не слишком нравятся манипуляции любимой, о чем говорит его живая мимика.

Потап и Настя сняли смешной ролик для Tik Tok

Поклонников пары повеселило забавное видео в исполнении звездной семьи.

Жены, они такие

Крутые

Бедный!

Балдею от вас

Лучшие

Супер

На своей страничке Настя опубликовала нежное фото с мужем. Она обняла его и выглядывает через плечо супруга, не скрывая счастливых глаз и улыбки.

Настя Каменских умилила нежностью с мужем (фото:instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее Настя Каменских рассказала об особой нерушимой связи между ней и Потапом.