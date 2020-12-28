Каменських проговорилася про подарунок Потапу і шокувала планами на Новий рік: ніхто не очкував

Настя Каменських активно готується до зустрічей Нового року. Вона вже прикрасила заміський будинок, придумала меню і навіть подбала про дозвілля для своїх гостей. Планами співачка поділилася з шанувальниками.

В особистому влозі на YouTube вона розсекретила подарунок для коханого чоловіка і разом зі своєю кращою подругою, дизайнером Ганною Андрійчук розповіла про своє незвичайне меню для новорічної ночі.

"У мене була ідея подарунка для Льоші. Давно мріяла про це. Хотіла подарувати класну електронну зубну щітку. У нас, наприклад, цього немає", - зізналася вона.

Сама співачка просто обожнює подарунки – їй навіть не важливо, що саме чекає її під ялинкою.

Настя вже прикрасила будинок до Нового року (фото: instagram.com/kamenskux)

"Я кайфую від будь-яких подарунків, від самого стану. Коли ти береш в руки коробку, розгортаєш подарунок – це так круто!" - запевняє зірка.

Настя раптом зізналася, що в цей Новий рік вона дозволить собі багато "заборонки" і відійде від звичного суворого пп-раціону.

"Я правильно їм завжди, але на вихідних дозволяю собі під'їсти те, що хочу. Але на цей Новий рік я вирішила зробити всі ті страви, які робили наші мами і бабусі. Я б дуже хотіла цілий день готувати, кайфувати, знімати багато сторіс. Я б хотіла зробити "Шубу", олів'є, салат з крабових паличок. Я б навіть хотіла приготувати бутерброди зі шпротами, фаршировані яйця", - поділилася своїми грандіозними планами співачка.

Настя Каменських збирається на свята готувати "заборонку"

Вона розбавить меню стравами мексиканської кухні. Настя зізналася, що обожнює пюре з холодцем і хріном. До речі, з традиційних страв, артистка не може встояти і перед крабовим салатом. Також Настя уточнила, що мама Потапа готує смачний салат "Мімоза", а ось у її мами коронна страва святкового столу – фаршировані яйця.

Співачка має намір в якості десерту подати пп-солодощі: суміш сухофруктів і горіхів, чіа з кокосовим молоком, фруктові нарізки та інше.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в напівпрозорому платті засвітила білизну.

До речі, Настя Каменських нещодавно приголомшила зміною зачіски.