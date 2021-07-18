Каменських прямо з ліжка показала, чим не проти зайнятися вранці: "виглядає - бомба"
Настя Каменських зараз плідно працює и- співачка активно гастролює і далеко від чоловіка Потапа, який також роз'їжджає з концертами, сумує. Незважаючи на щільний графік, без цікавого контенту співачка шанувальників не залишає і регулярно публікує на сторінках в соцмережах фото або відео. Цього разу артистка вирішила показати свій типовий ранок вдома.
В Instagram-акаунті на запостила ролик для TikTok, де розкрила всю правду про початок дня.
Настя прокидається, встає з ліжка, і йде в ванну кімнату, де вмивається, чистить зуби, а потім відправляється на кухню робити сніданок. Вона не втрималася і вирішила додати в перший прийом їжі ягоди, вирощені на власній ділянці, що і робить на камеру.
"Ну як же смачно прокинутися вдома. Наберуся сил і ввечері зустрінемося в Одесі", - пообіцяла зірка.
"Така хороша", - прокоментувала відео Даша Астаф'єва.
Уважні шанувальники відразу помітили, що у Насті біля будинку росте лохина – корисна і смачна сезонна ягода, а також попросили рецепт сніданку і залишили компліменти.
- Така справжня, обожнюю. Гарного концерту
- Заряджає на класний ранок
- Мила така
- Гарненька
- А де Потап? Одна в ліжку
- Як же мило, ви красуня
- У Вас росте лохина? Про таке можна тільки мріяти
- Дайте рецептик того, що їсте. Виглядає - бомба
- Настя, ти така красива, навіть без косметики
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських у купальнику показала свій активний водний відпочинок у Туреччині