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Каменських прямо з ліжка показала, чим не проти зайнятися вранці: "виглядає - бомба"

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Неділя 18 липня 2021 18:18
Каменських прямо з ліжка показала, чим не проти зайнятися вранці: "виглядає - бомба" Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: RBC.UA

Настя Каменських зараз плідно працює и- співачка активно гастролює і далеко від чоловіка Потапа, який також роз'їжджає з концертами, сумує. Незважаючи на щільний графік, без цікавого контенту співачка шанувальників не залишає і регулярно публікує на сторінках в соцмережах фото або відео. Цього разу артистка вирішила показати свій типовий ранок вдома.

В Instagram-акаунті на запостила ролик для TikTok, де розкрила всю правду про початок дня.

Настя прокидається, встає з ліжка, і йде в ванну кімнату, де вмивається, чистить зуби, а потім відправляється на кухню робити сніданок. Вона не втрималася і вирішила додати в перший прийом їжі ягоди, вирощені на власній ділянці, що і робить на камеру.

"Ну як же смачно прокинутися вдома. Наберуся сил і ввечері зустрінемося в Одесі", - пообіцяла зірка.

"Така хороша", - прокоментувала відео Даша Астаф'єва.

Уважні шанувальники відразу помітили, що у Насті біля будинку росте лохина – корисна і смачна сезонна ягода, а також попросили рецепт сніданку і залишили компліменти.

  • Така справжня, обожнюю. Гарного концерту
  • Заряджає на класний ранок
  • Мила така
  • Гарненька
  • А де Потап? Одна в ліжку
  • Як же мило, ви красуня
  • У Вас росте лохина? Про таке можна тільки мріяти
  • Дайте рецептик того, що їсте. Виглядає - бомба
  • Настя, ти така красива, навіть без косметики

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських у купальнику показала свій активний водний відпочинок у Туреччині

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