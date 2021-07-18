Каменських прямо з ліжка показала, чим не проти зайнятися вранці: "виглядає - бомба"

Настя прокидається, встає з ліжка, і йде в ванну кімнату, де вмивається, чистить зуби, а потім відправляється на кухню робити сніданок. Вона не втрималася і вирішила додати в перший прийом їжі ягоди, вирощені на власній ділянці, що і робить на камеру.

"Ну як же смачно прокинутися вдома. Наберуся сил і ввечері зустрінемося в Одесі", - пообіцяла зірка.

"Така хороша", - прокоментувала відео Даша Астаф'єва.

Уважні шанувальники відразу помітили, що у Насті біля будинку росте лохина – корисна і смачна сезонна ягода, а також попросили рецепт сніданку і залишили компліменти.