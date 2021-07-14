Каменських у соковитому міні підкорила хвилюючими вигинами: "суцільна чарівність"

Потап і Настя Каменських полетіли в гостинну Туреччину, де насолоджуються морем, сонцем і літнім релаксом, правда, артистка поєднала в поїздці роботу і відпочинок, і виступає на відомих курортах. Але це не заважає зірці розбурхувати шанувальників своїми свіжими постами, викликають бурхливу реакцію в мережі.

В Instagram вона показала кокетливе фото в міні.

Так, виявилося, що Настя прилетіла до Туреччини не на відпочинок, а по роботі. У перивах між виступами вона встигла сходити на побачення з чоловіком.

Для проведення часу з коханим вона вибрала облягаюче міні лимонного відтінку, що підкреслило хвилюючі вигини зірки. Співачка зробила легкий макіяж в природних тонах. Вона позує на камеру і щасливо безтурботно посміхається.

Настя покрасувалася в міні і сходила на побачення з чоловіком (фото: instagram.com/kamenskux)

"У мене єдиний вихідний від концертів, і Льоша веде мене на побачення", - з посмішкою розповіла Настя шанувальникам в "сторіс".

Шанувальники не втрималися від компліментв, якими щедро нагородили кокетливу зірку.

Краса

Фігура - вогонь

Фантастична

Гарна

Фігура шикарна

Мила, сексуальна,красива,неперевершена, суцільна чарівність!

Кльова дівчина

Настя, ви чарівні і дуже привабливі

До слова, навіть на курорті Настя сумлінно відвідує спортзал і щодня займається на тренажерах. Також вона загоряє і купає, і не упустила можливості покататися на SUP-борді.