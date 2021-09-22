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Каменських в топі і шкірі зі спальні показала кращий спосіб зігрітися: "спекотна і пекуча"

Автор: Styler

Настя Каменських не залишає шанувальників без цікавого контенту жодного дня - на активність дружини в соцмережах навіть скаржився її чоловік Потап. Він показав секретне відео, як співачка знімає свої вайни для блогів і поскаржився на життя з тіктокершею. Але Настю це не зупиняє, адже її фото і ролик завжди збирають щедрий урожай переглядів і коментарів.

На новому відео в Instagram вона поділилася своїм способом зігрітися.

Зірка одягалася в зручний чорний топ і шкіряні штани з резинкою на талії, пов'язала на стегна строкатий светр і почала рухатися в так ритмічній музиці. Неспішний плавний танець вона влаштувала в інтерв'юерах своєї білосніжної спальні.

"Танці зігрівають", - запевнила Настя в підписі до ролика.

Деякі шанувальники зазначили, що для зігріву танець повинен бути більш енергійним і запальним. Але більшість обдарували співачку компліментами.

  • А ви цілодобово така приваблива?
  • Як завжди чарівна
  • Принцеска
  • Фігура шикарна, ось Потапу пощастило
  • Спекотна пекуча жінка
  • Прости, Потап, біла заздрість. Класна вона у тебе. Радуйся і бережи
  • Танцювальні уроки від Насті Каменських, було б добре
  • Красоточка

Втім, зігрітися зірці, схоже, не вдалося. Вона поскаржилася на погодні умови на вулиці, адже в столиці стоїть по-справжньому листопадова погода - дрібний дощ і температура повітря +8.

Настя Каменських поскаржилася на погоду в столиці (фото: instagram.com/kamenskux)

Артистці довелося утеплитися - одягти білосніжну куртку з капюшоном. "Сьогодні так холодно в Києві. Я так замерзла!"- зізналася зірка.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських вразила ніжками в коротких шортах.

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Настя Каменських