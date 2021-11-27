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Каменських з запаморочливим декольте розохотила мережу вбранням: "скільки пакетиків зіпсували"

Автор: Styler

Настя Каменських змінює образи для участі в гіпершоу "Маска" на каналі "Україна", як рукавички. Шанувальники просто не встигають звикати до її нових луків і перевтілень - вона експериментує з зачісками і орігнальним вбрання, щоразу дивуючи глядачів не менше, ніж учасники.

На особистій сторінці в Instagam Настя показала образ зі свіжого випуску проекту і викликала суперечки в мережі.

На зірці - оригінально оформлене плаття-міні. В очі відразу кидається глибоке декольте, а також незвично оформлені рукава і рюші на корсеті, зроблені ніби з поліетиленового полотна. Для додання образу флера загадковості співачка одягла на обличчя вуаль, у вуха - великі звисаючі сережки з камінням.

Настя Каменських в незвичайному вбранні показала декольте (фото: instagram.com/kamenskux)

Макіяж зроблений з акцентом на губи ягідного відтінку. Вона прибрала волосся назад, уклавши їх в об'ємний хост.

Думки прихильників про новий образ Насті розділилися. Комусь він сподобався, інші ж розкритикували вбрання.

До речі, зараз Настя знаходиться в Аабу-Дабі. Також в ОАЕ прилетіли Катя Осадча, Слава Камінська та фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна.

  • Настюша, ти чарівна
  • Вау круто виглядаєш
  • Нереальна
  • Настя, ти, як завжди, красуня
  • Настюша, ти богиня
  • Красива сукня, дуже нагадує значка маски і майже в колір
  • Настя - красуня, вбрання - колгосп
  • Класно виглядаєш
  • Ех, скільки целофанових бузкових пакетів зіпсували

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських спокусила розкішним бюстом у блискучому вбранні.

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Настя Каменських