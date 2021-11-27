Каменських з запаморочливим декольте розохотила мережу вбранням: "скільки пакетиків зіпсували"

На зірці - оригінально оформлене плаття-міні. В очі відразу кидається глибоке декольте, а також незвично оформлені рукава і рюші на корсеті, зроблені ніби з поліетиленового полотна. Для додання образу флера загадковості співачка одягла на обличчя вуаль, у вуха - великі звисаючі сережки з камінням.

Настя Каменських в незвичайному вбранні показала декольте (фото: instagram.com/kamenskux)

Макіяж зроблений з акцентом на губи ягідного відтінку. Вона прибрала волосся назад, уклавши їх в об'ємний хост.

Думки прихильників про новий образ Насті розділилися. Комусь він сподобався, інші ж розкритикували вбрання.

До речі, зараз Настя знаходиться в Аабу-Дабі. Також в ОАЕ прилетіли Катя Осадча, Слава Камінська та фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна.