Каменских с умопомрачительным декольте раззадорила сеть нарядом: "сколько пакетиков испортили"

На звезде – оригинально оформленное платье-мини. глаза сразу бросается глубокое декольте, а также необычно оформленные рукава и рюши на корсете, сделанные будто из полиэтиленового полотна. Для придания образу флера загадочности певица надела на лицо вуаль, в уши – крупные свисающие серьги с камнями.

Настя Каменских в необычном наряде показала декольте (фото: instagram.com/kamenskux)

Макияж сделан с акцентом на губы ягодного оттенка. Она убрала волосы назад, уложив их в объемный хост.

Мнения поклонников о новом образе Насти разделились. Кому-то он понравился, другие же раскритиковали наряд.

Настюша, ти неотразима

Вау круто выглядишь

Нереальная

Настя, ты, как всегда, красотка

Настюша, ты богиня

Красивое платье, очень напоминает значка маски и почти в цвет

Настя - красотка, наряд – колхоз

Классно выглядишь

Эх, сколько целлофановых сиреневых пакетов испортили

Кстати, сейчас Настя находиться в Абу-Даби. Также в ОАЭ прилетели Катя Осадчая, Слава Каминская и фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.