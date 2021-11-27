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Каменских с умопомрачительным декольте раззадорила сеть нарядом: "сколько пакетиков испортили"

Автор: Styler

Настя Каменских меняет образы для участия в гипершоу "Маска" на канале "Украина", как перчатки. Поклонники просто не успевают привыкать к ее новым лукам и преображениям – она экспериментирует с прическами и оригнальными нрядами, каждый раз удивляя зрителей не меньше, чем участники.

На личной странице в Instagam Настя показала образ из свежего выпуска проекта и вызвала споры в сети.

На звезде – оригинально оформленное платье-мини. глаза сразу бросается глубокое декольте, а также необычно оформленные рукава и рюши на корсете, сделанные будто из полиэтиленового полотна. Для придания образу флера загадочности певица надела на лицо вуаль, в уши – крупные свисающие серьги с камнями.

Настя Каменских в необычном наряде показала декольте (фото: instagram.com/kamenskux)

Макияж сделан с акцентом на губы ягодного оттенка. Она убрала волосы назад, уложив их в объемный хост.

Мнения поклонников о новом образе Насти разделились. Кому-то он понравился, другие же раскритиковали наряд.

  • Настюша, ти неотразима
  • Вау круто выглядишь
  • Нереальная
  • Настя, ты, как всегда, красотка
  • Настюша, ты богиня
  • Красивое платье, очень напоминает значка маски и почти в цвет
  • Настя - красотка, наряд – колхоз
  • Классно выглядишь
  • Эх, сколько целлофановых сиреневых пакетов испортили

Кстати, сейчас Настя находиться в Абу-Даби. Также в ОАЭ прилетели Катя Осадчая, Слава Каминская и фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.

Напомним, что ранее Настя Каменских соблазнила роскошным бюстом в блестящем наряде.

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Настя Каменских