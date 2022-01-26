Каньє Уест назвав роман Кім Кардашьян з молодим актором "фейком", у відповідь вона показала нові щасливі фото

"Уест вважає, що відносини його екс-дружини з Пітом Девідсоном фальшиві. Йому набридло, що Кардашьян вигадує історії. Вона намагається спеціально показати бойфренда повною його протилежністю, що засмучує його", – зізналося джерело.

Сама Кім ситуацію не коментує, але дає зрозуміти завдяки спільному оточенню, що мріє, щоб Уест залишив її в спокої. Близькі друзі Кім зізнавалися пресі, що в компанії актора зірка відпочиває душею: після складного характеру чоловіка весела вдача Піта її неймовірно радує.

Зараз Кім відпочиває на морі, щодня показуючи масу барвистих фото. Вона не розповідає, хто склав їй компанію. Але всіляко підкреслює, як щаслива.

Своїм козирем Каньє вважає вміння одягатися. Так що спеціально висміює стиль Піта Девідсона, який далекий від модних трендів. Комік може дозволити собі найбезглуздіші поєднання, при цьому відчуваючи себе прекрасно.

Джулія Фокс після роману з репером стала іконою стилю (фото: Getty Images)

Каньє ж почав старанно ліпити зі своєї нової коханої ікону стилю – Джулія Фокс за короткий термін роману з репером показала таку кількість модних аутфітів, яку не демонстрував до цього за всю кар'єру.

До слова, Кім днями висловилася з приводу секс-відео з її участю, яке нібито Каньє забрав у її екс-коханого Рея Джея і передав їй.

Кім хоче, щоб колишній чоловік залишив її в спокої (фото: instagram.com/kimkardashian)

"І потім я віддав відео їй, а вона розплакалася, коли побачила його. Знаєш, чому вона заплакала, коли побачила ноутбук? Тому що це показує, як сильно її використовували. Це показує, як сильно люди не любили її і сприймали як товар", – сказав Каньє Уест в ютьюб-шоу Hollywood Unlocked.

"Ми неодноразово все перевірили, але не знайшли нічого, крім раніше опублікований кадрів з Мексики, – йдеться в офіційній заяві представників Кардашьян. – Кім все ще впевнена, що ніякого другого відео не існує. Через 20 років вона хотіла б піти від тієї глави життя. Замість цього Кардашян зосередилася на іншій діяльності: вона є матір'ю, бізнесвумен, борцем за справедливість і реформатором".