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Карета може перетворитися на гарбуз: Слава Камінська висловилася про розчарування в коханій людині

Автор: Lite

Співачка впевнена: не потрібно заздалегідь зачаровуватися людьми

Слава Камінська любить і гаряче фото запостити, і про життя поміркувати. Цього разу раз учасниця групи "НеАнгели" написала пост-роздум у своєму Instagram, в ході якого вивела особисту формулу, як не розчаруватися в партнері.

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Проблеми у відносинах починаються тоді, коли ми романтизируем їх, надивившись красивих серіалів і фільмів, і закохуємося не в справжню людину, а в вігаданого нами самими персонажа, впевнена співачка. У підсумку, за словами Слави, ми хочемо казки, історії, яку розповімо дітям, великий і безумовної любові, але часто вона далека від реальності.

"Завжди потрібно пам'ятати, що наші очікування ніхто не зобов'язаний виправдовувати! Потрібно навчитися сильно не зачаровуватися, а включатися в реалії, щоб карета не перетворилася на гарбуз!", - підсумувала співачка.

Свій пост-роздум Камінська проілюструвала загадковим фото: Слава стоїть на фото з задумливим виглядом біля контуру намальованого чоловіка, який її обіймає. Адресовано повідомлення комусь із ексів Слави чи ні, неясно, але фолловери погодилися з співачкою.

Слава Камінська розуміється на любовних справах (www.instagram.com/babaslavka/)

"Мудрі слова", "Так і є", "Чиста правда, Слава, згодна на 200 %", "Завжди пам'ятаю про це та іншим кажу", "Погоджуюсь з кожним словом", - висловили свою думку шанувальники співачки.

Нагадаємо, що нещодавно Слава заінтригувала фоловерів романтикою з екс-партнером по Танцях з зірками 2020.

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Новини України отношениялюбовьНеАнгелыСлава Камінська