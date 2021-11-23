Кароль в пухнастих мікрошортах і топі звела з розуму хвилюючими вигинами

Співачка зібрала волосся в акуратний хвіст і продемонструвала на камеру стрункі ніжки, спокусливо позуючи перед фотографом. Вона взула зручні і теплі зимові кросівки відтінку кемел з нової іменної колекції.

"Всім ніжної і комфортної зими", - звернулася Тіна до шанувальників.

Тіна Кароль показала спокусливий і затишний лук (фото: instagram.com/tina_karol)

Під постом зі спокусливим фотосетом шанувальники Тіни не скупилися на компліменти для неї.

Сонячна

Яка красива

Ти просто шикарна

Шик фото

Як завжди прекрасна

Тіна бомба

Ти як завжди чарівна красива, і шалено сексуальна

Милашка, чарівна, красуня, сексі!

До слова, Тіна не так давно зважилася обрізати густу чубок – саме така зачіска є трендом сезону і все більше знаменитостей стали власницями модного образу.