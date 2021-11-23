Кароль в пухнастих мікрошортах і топі звела з розуму хвилюючими вигинами

Тіна Кароль не залишає мільйонну армію шанувальників без обговорюваного контенту. Співачка з'являється перед ними у все більш жаркі образах, розбурхуючи їх уяву. Шкіряні луки змінилися на луки відвертіше і чуттєвіше.
Так, у новій фотосесії в Instagram Тіна постала в пухнастому ансамблі - коротеньких білосніжних шортиках і топі, а верх вона накинула теплий ворсистий кардиган в тон.
Співачка зібрала волосся в акуратний хвіст і продемонструвала на камеру стрункі ніжки, спокусливо позуючи перед фотографом. Вона взула зручні і теплі зимові кросівки відтінку кемел з нової іменної колекції.
"Всім ніжної і комфортної зими", - звернулася Тіна до шанувальників.
Тіна Кароль показала спокусливий і затишний лук (фото: instagram.com/tina_karol)
Під постом зі спокусливим фотосетом шанувальники Тіни не скупилися на компліменти для неї.
До слова, Тіна не так давно зважилася обрізати густу чубок – саме така зачіска є трендом сезону і все більше знаменитостей стали власницями модного образу.
Нагадаємо, що Тіна Кароль знаходиться в Британії у компанії сина Веніаміна. До Дня Гідності і Свободи мама і хлопчик вбралися в барвисті вишиванки.