Катерина Кухар вразила відвертим зізнанням: жити не хотілось

Катерина Кухар в дитинстві билася з хлопчиками і відмовлялася від їжі, а на великій сцені та в пуантах вона опинилась завдяки мрії своєї мами.

"Я переймалась, що Катя мало їла і виглядала дуже худорлявою. Тому повела її до лікарки, а та сказала: "Мамочко, не переживайте, в неї така конституція, ось побачите, ваша донька буде балериною". Я захоплювалась балеринами. Їхньою ходою, неймовірною поставою. Взагалі вони мені здавались небожительками", - пригадала мама Катерини Марина Горелькова в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Саме тому жінка віддала доньку на хореографію. Спочатку на народні танці, потім на художню гімнастику, а там уже й у хореографічне училище. І в усьому завжди підтримувала дівчинку. Після випуску з училища Катерину одразу ж запросили танцювати на сцені Національного театру опери і балету України.

Вже танцюючи на великій сцені, Кухар завагітніла від свого першого чоловіка, теж танцюриста, з яким познайомилася в училищі. Проте на останніх місяцях вагітності балерина несподівано потрапила до лікарні. Та зусилля лікарів виявилися марними. Катерина втратила дитину.

"Це був найважчий період у моєму житті. І в житті всієї моєї родини. В мене була дуже сильна депресія. Мені не хотілось навіть вставати з ліжка. Пам’ятаю, закривала штори, не дивилась телевізор. Лежала і плакала. Іноді жити не хотілось, чесно", - зізналася прима-балерина.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Після виписки з лікарні Катя переїхала до мами. Мама годувала доньку, гуляла з нею, розмовляла. А коли Каті запропонували роль у балеті "Ромео і Джульєтта", про яку вона завжди мріяла, мама змусила доньку вийти на роботу. І це допомогло.

"Я змогла весь свій біль перенести на цю партію. Вийти на сцену, прокричати, поділитись з глядачем. Це був перший крок повернення до життя", - поділилась Катерина.

Цей балет став для Марини Михайлівни найулюбленішим. Адже саме він витягнув її доньку з депресії.

Скоро балерина знову завагітніла, але зрозуміла, що не хоче бути поруч із чоловіком. Катерина розлучилася, коли була на сьомому місяці вагітності. Коли народився син артистки Тимур, мама Каті одразу звільнилася з роботи, щоб весь вільний час допомагати доньці. Зараз балерина щаслива у другому шлюбі, її чоловік – артист балету Олександр Стоянов. У подружжя є спільна донька Настя. Під час усіх цих подій у житті Катерини поруч завжди була мама Марина Михайлівна.

Катерина Кухар з сім'єю (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

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