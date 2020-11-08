Катя Осадча зачарувала осіннім family look з синочком і зворушила Горбунова: тато сумує

Ведуча з сином позувала на тлі яскравих осінніх пейзажів
Катя Осадча використовує будь-яку можливість, щоб провести вільний час з сім'єю активно і з користю. Ведуча обожнює піші прогулянку по околицях і встигла вже вздовж і впоперек вивчити Київську область з її красивими пейзажами та природними пам'ятки. Так, незважаючи на похолодання, Катя взяла синочка Івана і відправилася на черговий променад, а фотозвітом поділилася в Instagram.
Ведуча вибрала зручний стильний одяг – глянцеву куртку відтінку електрик і зручні прямі штани, доповнила розслаблений лук кросівками та білою в'язаною шапочкою з помпоном. Іван не відставав від мами, на хлопчикові – дута темно-синя куртка, шапка і штанці в тон.
"Солодкий листопад. Яка ваша улюблена пора року? Я люблю весну і осінь", - подисала барвисті пейзажні кадри вона.
Катя влаштувала осінню прогулянку з сином (фото: instagram.com/kosadcha)
"А тато на Танцях. Сумує за Вами!" - зізнався в коментарях Юрій.
Скріншот коментарів
Фолловери ведучої прийшли в захват не тільки від мальовничих панорам, але і від милих знімків зіркової мами і маленького непосиди Івана. "Шикарна краса", "Дуже красиво! Третє фото як картина","Така краса", "Гора Тотоха?"
Нагадаємо, що раніше Катя Осадча зворушила мережу душевним фото синочка Івана з домашнім вусатим улюбленцем.
До речі, Катя Осадча постійно демонструє нові луки, а нещодавно показала образ в стильноій жовтій шапці.