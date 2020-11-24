Катя Осадча показала домашні захоплюючі ігри з сином: копія тата

Катя Осадча та Юрій Горбунов довго ховали обличчя сина Івана він публіки і ось, нарешті, ведучий показав, як виглядає хлопчик. Правда, на фото з гіпермаркету видно тільки очі дитини, але раніше батьки показували його лише з боку або зі спини, тому шанувальникам цікаво було побачити, як виглядає маленький Ваня. Тепер же Катя вирішила розповісти про домашні розваги зіркової сім'ї.

На новому фото Instagram Ваня стоїть біля стіни спиною до камери, закривши очі руками. Виявилося, зоіркова сім'я грає в хованки, і хлопчик зібрався шукати у великому будинку своїх батьків. Також шанувальники оцінили стильний інтер'єр зірок.

"А що ви робите осінніми вечорами? Ми з Юрієм Горбуновим ховаємося", - підписала вона красномовне фото.

Син Каті і Юрія любить грати з батьками (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники ведучої тут же відгукнулися на її питання і запевнили, що також люблять гру в хованки з дітьми.

І як довго Іван вас шукав?

Класно, а ми дивимося, як ви граєте. Івасик так сумлінно очі закрив

Класна гра, і гарбуза прикольні

Круто

Як мило

Улюблене заняття! Ховатися від дітей!

Навіть не потрібно дивитися, чиє фото. Відразу видно Юрія Горбунова в мініатюрі. Син - маленька копія тата

Розвиваючі ігри краще, ніж ігри на комп'ютері

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча в костюмі за 12 000 грн. підкорила стилем.