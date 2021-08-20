Катя Осадча захопила квітучим виглядом після пологів і розповіла про вибір імені для сина

Насамперед Катя подякувала всім за неймовірну кількість привітань, які вони з Юрою отримали. Ведуча зізналася, що зовсім не планувала народжувати в цей день, адже мала безліч планів на наступні кілька тижнів.

Осадча розповіла, що відчуває себе чудово, так само як і новонароджений малюк. Вона згадала також про емоції чоловіка Юрія Горбунова, для якого ця дитина стала другою.

"Тато щасливий. Тато з нашим сином Іваном вдома, бо все-таки треба розподіляти обов'язки. Я з молодшим, тато - з нашим загальним старшим", - поділилася Катя.

Що стосується імені для синочка, то зоряна пара все ще не визначилася з ним. Однак ведуча зізналася, що воно точно не буде починатися на букву "І" (старшого сина Осадчої звуть Ілля, а молодшого – Іван, - прим. ред.). У зіркових батьків 5 варіантів, з яких виберуть одне до кінця сьогоднішнього дня.

"У нас ще є час, щоб визначитися з ім'ям для малюка. Тому що у нас кілька варіантів, у мене – п'ять. Це буде точно ім'я не на букву І, тому що імена на цю букву в моїй голові закінчилися", – поділилася зірка.

Крім того, Осадча додала, що все-таки очікувала народження дівчинки, тому вибрати чоловіче ім'я їй складніше.

Також на своїй сторінці в Instagram телеведуча опублікувала кілька знімків, на яких показала, як виглядає на наступний день після пологів. Для виходу в прямий ефір Катя одягла білу сорочку з принтом, волосся зібрала в хвіст, а також зробила ніжний макіяж з рожевою помадою.

Катя Осадча показала, як виглядає на наступний день після народження третього сина (фото: instagram.com/kosadcha)

"Дякуємо за таку неймовірну кількість привітань!!! Святкуємо з малюком першу добу його життя. Все ще вибираємо ім'я і готуємося дивитися вже разом наш "Вечір прем'єр. Літня серія", адже малюк концерт чув, але не дивився", - написала Осадча.

Шанувальники прийшли в захват від квітучого вигляду зірки і засипали її компліментами.