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Кайлі Дженнер народила сина: перше фото

Автор: RBC.UA

Одна з найпопулярніших сестер сімейства Кардашьян-Дженнер і найбільш успішних бізнесвумен в світі стала мамою вдруге.

Радісну новину Кайлі Дженнер повідомила у своєму Instagram-блозі, виклавши чорно-білий знімок з новонародженим та зазначивши батька.

В якості підпису Дженнер написала лише дату: малюк народився 2 лютого. А також емодзі у вигляді синього сердечка, яке дало зрозуміти стать дитини.

Нагадаємо, сина Кайлі Дженнер народила від Тревіса Скотта – батька своєї першої дитини, з яким сходилася і розходилася кілька разів. Незважаючи на розставання, пара намагалася бути хорошими батьками і виховувати старшу дочку разом.

Кайлі Дженнер народила сина (фото: instagram.com/kyliejenner)

Цікаво, що Стормі народилася 1 лютого, так що дні народження спадкоємці знаменитих батьків будуть відзначати один за іншим.

Тревіс Скотт і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, раніше в мережі з'являлася інформація, що Дженнер вже стала мамою. До такого висновку прийшли її фанати після того, як в сторіз Кайлі з'явилася загадкова дитяча пляшечка. Тим не менш, ця інформація виявилася помилковою.

Раніше ми показували 7 найчарівніших парних луків Кайлі Дженнер і її 4-річної дочки.

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