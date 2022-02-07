Кайлі Дженнер народила сина: перше фото

В якості підпису Дженнер написала лише дату: малюк народився 2 лютого. А також емодзі у вигляді синього сердечка, яке дало зрозуміти стать дитини.

Нагадаємо, сина Кайлі Дженнер народила від Тревіса Скотта – батька своєї першої дитини, з яким сходилася і розходилася кілька разів. Незважаючи на розставання, пара намагалася бути хорошими батьками і виховувати старшу дочку разом.

Кайлі Дженнер народила сина (фото: instagram.com/kyliejenner)

Цікаво, що Стормі народилася 1 лютого, так що дні народження спадкоємці знаменитих батьків будуть відзначати один за іншим.

Тревіс Скотт і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, раніше в мережі з'являлася інформація, що Дженнер вже стала мамою. До такого висновку прийшли її фанати після того, як в сторіз Кайлі з'явилася загадкова дитяча пляшечка. Тим не менш, ця інформація виявилася помилковою.