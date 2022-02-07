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Кайли Дженнер родила сына: первое фото

Автор: RBC.UA

Одна из самых популярных сестер семейства Кардашьян-Дженнер и самых успешных бизнесвумен в мире стала мамой второй раз.

Радостную новость Кайли Дженнер сообщила в своем Instagram-блоге, выложив черно-белый снимок с новорожденным и отметив отца.

В качестве подписи Дженнер написала лишь дату: малыш родился 2 февраля. А также эмодзи в виде синего сердечка, которое дало понять пол ребенка.

Напомним, сына Кайли Дженнер родила от Трэвиса Скотта – отца своего первого ребенка, с которым сходилась и расходилась несколько раз. Несмотря на расставание, пара старалась быть хорошими родителями и воспитывать старшую дочь вместе.

Кайли Дженнер родила сына (фото: instagram.com/kyliejenner)

Интересно, что Сторми родилась 1 февраля, так что дни рождения наследники знаменитых родителей будут отмечать один за другим.

Трэвис Скотт и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, ранее в сети появлялась информация, что Дженнер уже стала мамой. К такому выводу пришли ее фанаты после того, как в сториз Кайли появилась загадочная детская бутылочка. Тем не менее, эта информация оказалась ложной.

Ранее мы показывали 7 самых очаровательных парных луков Кайли Дженнер и ее 4-летней дочери.

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