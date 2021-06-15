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Кендалл Дженнер підкорила спортивною фігурою в бікіні на гарячих пляжних фото

Автор: Lite

Кендалл Дженнер виклала в мережу серію нових фото, на яких постала в ультрамодному образі.

Жаркий пост зібрав масу позитивних реакцій від її шанувальників.

Кендалл Дженнер одягла спокусливий пляжний образ, який підкреслив її спортивну фігуру. Лук склали бікіні з яскравим принтом, а також топ з напівпрозорого матеріалу в горизонтальну смугу, з орнаментом на спині і з червоними рукавами.

З аксесуарів одна з молодших сестер Кардашьян-Дженнер підібрала вузькі сонцезахисні окуляри, масивні сережки, золотий чокер, а також кільця з великими каменями.

Кендалл Дженнер в новому пляжному образі (фото: instagram.com/kendalljenner)

Родзинка пляжного аутфіта також в волоссі - в нього були додані сині, а також меліровані пасма. Кендалл зробила кілька стильних фото, стоячи, а також сидячи на шезлонгу. Її фігура була представлена в найвигідніших ракурсах.

Нагадаємо, раніше Дженннер показала універсальний спосіб зробити ноги візуально довшими.

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Новини України красотафигурастильмодаКендалл Дженнер