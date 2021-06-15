Кендалл Дженнер покорила спортивной фигурой в бикини на горячих пляжных фото

Кендалл Дженнер надела соблазнительный пляжный образ, который подчеркнул ее спортивную фигуру. Лук составили бикини с ярким принтом, а также топ из полупрозрачного материала в горизонтальную полосу, с орнаментом на спине и с красными рукавами.

Из аксессуаров одна из младших сестер Кардашьян-Дженнер подобрала узкие солнцезащитные очки, массивные серьги, золотой чокер, а также кольца с крупными камнями.

Кендалл Дженнер в новом пляжном образе (фото: instagram.com/kendalljenner)

Изюминка пляжного аутфита также в волосах – в них были добавлены синие, а также мелированные пряди. Кендалл сделала несколько стильных фото, стоя, а также сидя на шезлонге. Ее фигура была представлена в самых выгодных ракурсах.