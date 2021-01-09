Кейт Міддлтон – 39: як герцогиня Кембриджська відзначає день народження на карантині

У суботу, 9 січня, Кейт Міддлтон зазначає 39-річчя. Хоч герцогині Кембриджській і доводиться зустрічати свято на самоізоляції, її вітають численні шанувальники в соцмережах, адже для багатьох вона давно стала іконою стилю і зразком для наслідування.

З такої нагоди на офіційній сторінці в Instagram герцога і герцогині Кембриджських з'явилося фото Кейт в масці і элегатном темно-синьому пальто, а також світлому кашемировом светрі. Вона вітально махає рукою в рукавичці.

"В останні місяці дні народження були зовсім іншими, і ми як і раніше думаємо про всіх, хто працює на передовій у цей надзвичайно складний час", - йдеться у підписі під портретом іменинниці.

Кейт Міддлтон відзначає день народження на самоізоляції (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

А ось на офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram з'явилися емоційні фото герцогині Кембриджської. Одне із них було зроблено у вересні минулого року на зустрічі з групою скаутів Northolt Scout Group. Також на ще одному знімку можна побачити Кетрін в компанії Єлизавета II під час відвідин виставки квітів у Челсі в 2019 році.

"Бажаємо герцогині Кембриджській щасливого дня народження!" — йдеться у підписі до фото.

На сторінці королівської сім'ї в фотоблозі з'явилися яскраві знімки іменинниці Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Вважається, що Вільям, Кейт та їх троє дітей залишилися в Анмер-Холі під час третього карантину в Англії, провівши різдвяний період у своїй резиденції в Норфолку, де і зустріла 39 день народження іменинниця.

За словами друзів, герцог і герцогиня Кембриджські з дітьми знаходяться на самоізоляції, а тому традиційно не зможуть зустрітися в день народження Кейт з її батьками – Керол і Майклом Міддлтонами, передає Vanity Fair. Для такого випадку знадобляться відеодзвінки, коли всі рідні зможуть зустрітися онлайн.

До того ж, тихе святкування у сімейному колі Кетрін куди більше до душі, ніж гучні прийоми. "Кетрін не з тих, хто любить багато суєти або великі вечірки. Побути з Вільямом і дітьми - її улюблений сценарій провести день народження", - зазначив один з інсайдерів.

Нагадаємо, що раніше принц Вільям і Кейт Міддлтон порушили різдвяну традицію.