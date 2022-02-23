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Кейт Міддлтон спантеличила принца Вільяма

Автор: Сергій Кулик

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон розповіла, що жартує з принцом Вільямом про те, що хоче завести ще одну дитину.

Про це повідомляти The Sun.

Під час візиту в розважальний парк Lego PlayLab в Копенгагені Кейт Міддлтон скотилася з іграшкової гірки, після чого поспілкувалася з батьками дітей, які теж прийшли туди зі своїми сім'ями. Міддлтон хотіла побачити нововведення, які приймають в Данії для розвитку дітей молодшого віку.

"У дусі того, де я перебуваю, я повинна була це зробити", - розповіла вона, скотившись з гірки.

А потім і зовсім запропонувала принцу завести ще одну дитину.

"Вільям завжди турбується про те, коли я зустрічаюся з однорічними дітьми. А я приходжу додому і кажу: "Давай ще одного", - пояснила жарт герцогиня Кембриджська.

Герцогиня виглядала зразком елегантності, коли прибула в Данію, на ній було червоне плаття і біла блузка, роблячи відсилання до квітів данського прапора.

Данія вважається флагманом передової практики завдяки своєму іноваційному підходу до раннього виховання, а також незмінно входить в список країн з найщасливішими людьми в світі.

Раніше ми писали про те, що Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні, яку носила 2 роки тому

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Кейт МіддлтонПринц Вільям