Кім Кардашян показала рідкісне фото молодшого сина: він неймовірний!

Останнє фото в блозі зірки присвячене молодшому синові, якому в травні виповниться 2 роки. Дитина, що помітно підросла, позує в коричневому костюмі та білих кросівках. Малюк дивиться в камеру з цікавістю і недовірою.

"Найбільш солодкий хлопчик! Тут нічого не скажеш, але у нього найбільш заразлива посмішка! Я люблю тебе, дитинко Псалм", - написала Кім під фото, не стримуючи емоцій.

Молодший син Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

Хлопчик викликав бурю почуттів також і у багатомільйонної армії фанатів бізнесвумен і багатодітної мами. "Найбільш гарненький хлопчик у світі", "Чарівний Псалм", "Маленький улюбленець", "Просто захоплює дух! А чи можемо ми побачити цю посмішку?", - не можуть намилуватися фоловери.