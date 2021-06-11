Кім схвалює його вибір: стали відомі подробиці роману Ірини Шейк і Каньє Уеста

"Кім в курсі, що Каньє та Ірина зустрічаються. Вона не заперечує проти цього, тому що вона бачила, як гідно повела себе Ірина після розриву з Бредлі Купером. Кім не хотіла б, щоб її колишній чоловік був з кимось, хто збирається спілкуватися з пресою", - зазначило джерело, наближене до зірок.

Кім вважає Шейк гідною заміною (фото: instagram.com/irinashayk)

За іншою інформацією, Шейк і Уест зустрічаються вже кілька місяців. У березні і в квітні, коли Уест приїжджав в Нью-Йорк, вони бачилися. До слова, тоді Ірина з'явилася на публіці у худі із зображенням репера DMX. Цю модель розробив Каньє спільно з Balenciaga на честь покійного репера. І це стало відсиланням до їх спілкування.

Примітно, що модель і музикант були знайомі давно і вже раніше співпрацювали. Наприклад, Ірина знімалася в кліпі у Каньє. Тому чутки, які ходять навколо пари, вельми різняться. Багато хто відзначає, що Шейк і Уеста пов'язують чисто дружні відносини. Але спільний відпочинок у Франції дав привід говорити про новий роман.

"Каньє завжди вважав її дуже красивою, і вони обидва хочуть подивитися, до чого все це призведе", - стверджує близька людина з оточення знаменитостей.