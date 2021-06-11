Ким одобряет его выбор: стали известны подробности романа Ирины Шейк и Канье Уэста

"Ким в курсе, что Канье и Ирина встречаются. Она не возражает против этого, потому что она видела, как достойно повела себя Ирина после разрыва с Брэдли Купером. Ким не хотела бы, чтобы ее бывший муж был с кем-то, кто собирается общаться с прессой", - отметил источник, приближенный к звездам.

Ким считает Шейк достойной заменой (фото: instagram.com/irinashayk)

По другой информации, Шейк и Уэст встречаются уже несколько месяцев. В марте и в апреле, когда Уэст приезжал в Нью-Йорк, они виделись. К слову, тогда Ирина появилась на публике в худи с изображением рэпера DMX. Эту модель разработал Канье совместно с Balenciaga в честь покойного рэпера. И это стало отсылкой к их общению.

Примечательно, что модель и музыкант были знакомы давно и уже ранее сотрудничали. К примеру, Ирина снималась в клипе у Канье. Поэтому слухи, которые ходят вокруг пары, весьма разнятся. Многие отмечают, что Шейк и Уэста связывают чисто дружеские отношения. Но совместный отдых во Франции дал повод говорить о новом романе.

"Канье всегда считал ее очень красивой, и они оба хотят посмотреть, к чему все это приведет", - утверждает близкий человек из окружения знаменитостей.