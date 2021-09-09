Кім була права: Леся Нікітюк звела з розуму спокусливими фото в латексному костюмі

Вибір вбрання невипадковий, адже американська світська левиця Кім Кардашьян славиться своєю любов'ю до латексу і нерідко робить фото в ньому.

Леся постала в облягаючому костюмі з корсетом і глибоким декольте, який доповнила взуттям на шпильці і бежевим тренчем.

"Давайте домовимось, раз і назавжди! Я виставляю фотки, ви лайкаєте і пишете в коментах, що я Amazing", - написала Нікітюк під кадрами у вечірньому сквері.

Пізніше леді Ле виклала ще одну порцію еротичних фото - цього разу вона була без тренча, зате в сонцезахисних окулярах і з шаурмою в руках. Ведуча приймала ефектні пози і чуттєво відкрила губи.

"Шаурма як у Кім", - зазначила артистка.

Леся Нікітюк похвалилася спокусливими формами в латексному вбранні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У коментарях фоловери захопилися образом і красою Нікітюк і жартома відзначили, що Кім була права, адже українська ведуча дійсно дивовижна.