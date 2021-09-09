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Ким была права: Леся Никитюк свела с ума соблазнительными фото в латексном костюме

Автор: Марина Настевич

Украинская ведущая Леся Никитюк, которая на днях похвасталась, что ей написала в личку сама Ким Кардашян, ошеломила поклонников соблазнительным фотосетом в пикантном наряде.

33-летняя звезда опубликовала в Instagram серию кадров, на которых позирует в черном латексном комбинезоне.

Выбор наряда неслучаен, ведь американская светская львица Ким Кардашьян славится своей любовью к латексу и нередко делает фото в нем.

Леся предстала в облегающем костюме с корсетом и глубоким декольте, который дополнила обувью на шпильке и бежевым тренчем.

"Давайте домовимось, раз і назавжди! Я виставляю фотки, ви лайкаєте і пишете в коментах, що я Amazing", - написала Никитюк под кадрами в вечернем сквере.

Позже Леди Ле выложила еще одну порцию эротичных фото - на этот раз она была без тренча, зато в солнцезащитных очках и с шаурмой в руках. Ведущая принимала эффектные позы и чувственно приоткрыла губы.

"Шаурма как у Ким", - отметила артистка.

Леся Никитюк похвасталась соблазнительными формами в латексном наряде (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях фолловеры восхитились образом и красотой Никитюк и в шутку отметили, что Ким была права, ведь украинская ведущая действительно удивительная.

  • Такі фото гріх не лайкнути
  • Ким была права! Ты реально amazing
  • Гарнюня! Огонь
  • Безумно красивая
  • Шикарна
  • So amazing
  • Восхитительная. Просто супер
  • Чего тут комментировать, хороша и всё
  • Звезда!!!
  • Уххх, яка ти бомбезна!
  • Не ну это Агонь агнищее
  • Богиня!
  • Вот это шаурма
  • Сногсшибательная!

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала правду об отношених с Сергеем Притулой.

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Леся Никитюк