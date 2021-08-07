Кокетлива Могилевська в шовковій сукні-сорочці зробила заяву про себе: піддаюся впливу

Зірка поділилася кокетливим ефектним знімком, на якому позує в атласній сукні в білизняному стилі глибокого синього відтінку. Бретелька сповзла з плеча знаменитості, вона грайливо посміхається, опустивши очі. Гарний макіяж в природних тонах, золотий браслет, щедро інкрустований камінням, і акуратно укладене волосся довершують ефектний образ Наталії.

Співачка зізналася, що за знаком Зодіаку вона – Лев та володіє всіма "левовими" рисами, і до прогнозів астрологів ставитися вибірково, і ось чому.

Наталя показала ефектний спокусливий образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Психологи наполягають, що гороскопи впливають на людей. Ми просто знаходимо подібності і втілюємо їх в життя своїми руками. Це ефект Розенталя або ефект пророцтв, що збуваються самі собою. Якщо про Левів кажуть, що ми сильні і цілеспрямовані люди, то хочеш чи ні - я піддаюся впливу цього опису. Вірю, що певні якості нам дійсно закладені долею. Але все ж в наших руках їх змінити, якщо вони заважають жити", - вважає зірка.

"У гороскопах звертаю увагу на позитивні пророцтва, і ігнорую те, що мені не подобається. Якщо за гороскопом мені сьогодні обіцяють цікаву зустріч - вірю, неприємну новину - роблю вигляд, що не помітила", - розповіла про власний метод прочитання прогнозів астрологів зірка.