Кінь гвинтокрил і розбитий келих: найяскравіші і скандальні появи женихів наречених перед Холостячкою (відео)

Злата зустріла учасників в одночасно сміливому і розкішному вбранні - розшите золотом плаття-міні тілесного відтінку з оригінально оформленим подолом і декольте. Вбрання вона доповнила довгою жилеткою-накидкою зі шлейфом.

Злата Огневич з режисером "Холостячки" Анною калиною і ведучим Григорієм Решетником (фото: instagram. com. zlata ognevich)

Перший же учасник проекту, власник ІТ-компанії Богдан здивував "холостячку", покатавши її на... гвинтокрилі!

Богдан прилетів до Злати на гвинтокрилі (фото: instagram.com/holostyakstb)

А ось троянду першого враження від Злати отримав 33-річний стоматолог Роман Васильєв. Він, як справжній принц на білому коні, прискакав до дами серця верхи. Також хлопець підніс співачці символічний подарунок - золотий ланцюжок з підвіскою у вигляді сонця.

"Дуже ніжно поводився з конем. Зрозуміла, що він дуже хороша людина, добрий", - охарактеризувала Романа Злата.

Ще одну троянду від Злати отримав у розпал першої вечірк поліцейський Олександр Борзенко (він є головним патрульним Кременчука) - за прояв особливої уваги та турботи.

Олександр підкорив Злату турботою і увагою (фото: instagram.com/holostyakstb)

Відразу три учасники (колега артистки і її знайомий Сергій Асафатов, режисер і продюсер Юрій Рудий, а також зухвалий тренер Вадим Панов) приїхали до головної холостячки країни на сталевих конях. Вони дуже здивувалися, виявивши, що не були оригінальними.

"Вау. Мотоцикли я люблю! Хлопців на мотоциклах теж", - з посмішкою заявила Огнєвічь.

Ще три претенденти на руку і серце співаки прилетіли заради неї з інших країн! Один з них – тенісист Васко Младенов. Також серед них був ще один спортсмен – фрідайвер світового класу Андрій Хветкевич, який презентував Златі сережки і прилетів до неї прямо з Мексики. Крім того, з Лондона до зірки прибув ресторатор Вінченцо Дулепа.

Влад Ясько прийшов на першу зустріч зі Златою не один, а "приніс" з собою її ідеального чоловіка - Бредлі Купера і сміливо заявив, що має намір зайняти його місце!

Ще один претендент на руку і серце зірки, дизайнер Джей Алекберов, так хвилювався що.. розбив келих біля ніг співачки. Він дуже засмутився через прикрий інцидент, а Златі зустріч здалася зім'ятою.

Джей дуже переживав через прикру випадковість (фото: instagram.com/stbua)

Інший претендент на серце зірки переховувався під маскою. Не дивно, адже ним виявився танцюрист і учасник "Танців з зірками" Максим Єжов! Щоправда 25-річний хеорограф не зміг заоювати довіру "холостячки". До того ж на першій вечірці у нього відбувся конфлікт з Сергієм Асафатовим.

Макс не зміг привернути до себе Злату (фото: instagram.com/holostyakstb)

А ось імена 16-ти щасливчиків, яким належить поборотися за середце норовливої зірки:

16 чоловіків готові приступити до боротьби за серце "холостячки" Злати Огнєвічь (фото: instagram.com/holostyakstb)