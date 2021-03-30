Королева вікінгів: томна Гросу в прозорому корсеті засвітила пишний бюст

Ліф підкреслив пишний бюст артистки. До речі, її неодноразово підозрювали в маммопластиці, але артистка відкинула всі здогади одним махом – вона показала фото себе 12-річною. Прихильники і критики змогли в деталях розглянути фігуру дівчини і переконатися, що її бюст – справжній і від природи.

Співачка на фото приймає ефектні пози а її жаркі танці в образі спокусливої войовниці з оригінальним прикрасою з каменів на грудях і на лобі не на жарт завели шанувальників.

Аліна показала жаркі фото зі зйомок нового кліпу (Фото: instagram.com/alina_grosu)