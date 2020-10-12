"Коронавирусные танці" Винника, "масочний" конфуз Міддлтон і Зеленськoї та інші скандали тижня

Минулого тижня в світі шоу-бізнесу і політики сталося відразу декілька гучних подій, що викликали резонанс в мережі. Хто з зірок влучив у скандальні хроніки, читайте нижче.

Олег Винник вирішив не повертатися на паркет

Олег Винник, якого дискваліфікували на шостому ефірі шоу "Танці з зірками", не міг піти по-тихому. За співака, який змушений був покинути проект через зараження COVID-19, заступилися інші учасники. Вони попросили організаторів бути менш суворими з Олегом і порушити залізне правило не повертати вибулих заради нього. І диво сталося – улюбленцеві публіки дозволили повернутися. Але виявилося, сам Винник продовжувати участь не горів бажанням. Як пояснив Олег, після хвороби, яка протікала досить важко, лікарі заборонили йому і його партнерці навантаження. Також Олег сказав, що він давно не танцював, і його повернення буде не зовсім справедливим щодо інших учасників.

Олег Винник вирішив не повертатися на паркет (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Зеленські і герцоги Кембриджські проігнорували маски

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою вирушили до Букінгемського палацу. Зустріч з принцом Уільямом і Кейт Міддлтон пройшла на висоті: відмінна дружня атмосфера, приємне спілкування та продуктивна розмова... "Чудова сім'я, молоді та щирі люди. Зустріч, яка запам'ятається!", – написала Олена Зеленська у своєму блозі. І була права: цей мітинг вийшов гучним. Особливо якщо врахувати, скільки галасу в мережі наробила поява представників двох держав без масок на обличчях. Пізніше Олена поспішила запостити кілька фото з Лондона в масці на обличчі, залагоджуючи ситуацію.

Олена Зеленська трохи заспокоїла фанатів (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Меган Маркл розповіла про проблеми з психічним здоров'ям

Меган Маркл і принц Гаррі останнім часом під пильною увагою преси та фанів. "Свавільна" парочка, яка почала нове життя вдалині від Королівської сім'ї, часто збирає багато негативних відгуків. І днями Меган розповіла, як вона реагує на хейт. Виявилося, це дається їй нелегко. Маркл разом зі своїм чоловіком взяли участь у записі подкасту, де обговорили ментальні проблеми підлітків. За словами Меган Маркл, весь хейт, який лився на неї весь час, не пройшов повз неї. Все, що пишуть користувачі мережі, здається безглуздим негативом, але все-таки завдає психіці серйозну травму. "Те, що писали про мене, було неможливо читати. Це нереально важко, важко навіть уявити, як все це", – з сумом зазначила молода мама. Зараз принц Гаррі має намір за всяку ціну захищати свою сім від негативу.

Герцоги Сассекські теж живі люди і страждають від хейту (фото: instagram.com/sussexroyal)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Остапчук та його наречена поділилися новими подробицями свого весілля. Христина Горняк розповіла, чи буде брати прізвище чоловіка.