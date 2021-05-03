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У корсеті і панчохах: 19-річна Біллі Айліш вперше знялася в гарячій фотосесії для глянцю

Автор: Lite

Біллі Айліш всі звикли бачити у мішкуватих вбраннях бунтівного підлітка. Але редактора британського Vogue вирішили показати іншу сторону співачки - спокусливої юної дівчини. Популярна співачка блищить на обкладинці глянцю в сексуальній нижній білизні. Такою ми її ще не бачили!

Гарячі фото неодноразової власниці "Греммі" опубліковані на офіційних сторінках журналу у мережі та її особистому блозі.

Біллі зізнається, що для неї участь у подібних зйомках була своєрідним викликом. Виконавиця жодного разу не показувала своє тіло настільки близько і в таких відвертих вбраннях.

"Я не хочу, щоб світ знав про мене все. Тому я ношу великий мішкуватий одяг. Ні у кого немає певної думки, тому що вони не бачили, що приховано, розумієте? Ніхто не може сказати: "О, вона струнка, товста, у неї плоский зад, або у неї товстий зад. Ніхто не може сказати нічого з цього, тому що вони не знають", - говорила Айліш раніше.

Біллі Айліш у новій фотосесії (фото: instagram.com/BillieEilish)

Але вона впевнена, що зробила це не дарма.

"Мені подобаються ці знімки, і мені сподобалося брати участь у фотосесії. Роби що хочеш і коли хочеш. До біса все інше", - написала 19-річна співачка у своєму блозі.

Дівчина позує в шовкових бюстьє і корсетах, панчохах, боді і комбінаціях. Доповнюють її лук укладання в дусі пін-ап а також виразний макіяж. Шанувальники оцінили відвертість Біллі і її фігуру на вищий бал. Співачка знову побила Instagram-рекорд, набравши за 6 хвилин мільйон лайків. Зараз на фото вже більше 13-ти мільйонів.

Раніше ми писали, що Біллі підірвала мережу своєю новою зачіскою.

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