RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У корсеті і панчохах: Кендалл Дженнер підкорила мережу ідеальною фігурою

Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер прикрасила нову обкладинку глянцю - цього разу модель знялася для американського ELLE.

Фотосесія вийшла стильною і спокусливою. Фото, зроблені відомим фешн-фотографом Зої Гроссман, журнал вже встиг показати на офіційній сторінці в мережі Instagram.

25-річна Кендалл Дженнер, яка єдина зі знаменитого сімейства займається модельною кар'єрою професійно, була як завжди на висоті. Дівчина показала масу стильних новинок з осінніх колекцій кращих дизайнерів: блискучі вечірні сукні, спокусливі корсети, одягнуті в комплекті з панчохами і туфлями, сукні в стилі бохо-шик, трендові худі з паєтками... А заодно і своє спортивне тіло, яке завдяки старанням супермоделі вже досягло ідеальних параметрів.

Кендалл Дженнер у новій зйомці (фото: instagram.com/kendalljenner)

Дівчині зробили також незвичайний б'юті-образ: волосся коротко підстрижене і укладене в недбалу зачіску з зухвалим чубчиком. А макіяж виконаний за всіма правилами класичного вечірнього лука. Вийшло стильно і незвично.

Нагадаємо, нещодавно Кендалл також показала вечірній аутфіт, який містить пару трендових елементів.

Читайте LITE в Google News
фигурамодельКендалл Дженнер