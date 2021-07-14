UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В корсете и чулках: Кендалл Дженнер покорила сеть идеальной фигурой

Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер украсила новую обложку глянца - в этот раз модель снялась для американского ELLE.

Фотосессия получилась стильной и соблазнительной. Фото, сделанные известным фешн-фотографом Зои Гроссман, журнал уже успел показать на официальной странице в сети Instagram.

25-летняя Кендалл Дженнер, которая единственная из знаменитого семейства занимается модельной карьерой профессионально, была как всегда на высоте. Девушка показала массу стильных новинок из осенних коллекций лучших дизайнеров: блестящие вечерние платья, соблазнительные корсеты, надетые в комплекте с чулками и туфлями, платья в стиле бохо-шик, трендовые худи с пайетками… А заодно и свое спортивное тело, которое благодаря стараниям супермодели уже достигло идеальных параметров.

Кендалл Дженнер в новой съемке (фото: instagram.com/kendalljenner)

Девушке сделали также необычный бьюти-образ: волосы коротко подстрижены и уложены в небрежную укладку с дерзко челкой. А макияж выполнен по всем правилам классического вечернего лука. Получилось стильно и необычно.

Напомним, недавно Кендалл также показала наряд для выхода в свет, который содержит пару трендовых элементов.

Читайте LITE в Google News
фигурамодельКендалл Дженнер