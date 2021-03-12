У корсеті та на шпильках: 45-річна Єва Лонгорія підкорила стрункою фігурою в ефектному вбранні

Єва позує в чорному комбінезоні з відвертим декольте і укороченими брюками. Доповнюють образ ботильйони на значних шпильках з вирізами. Останній штрих - розкішна укладка та вечірній макіяж зі smoky eyes. Актриса сидить посеред незвичайного інтер'єру, задумливо дивлячись у камеру.

Єва Лонгорія в новому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

"Поточний настрій", - написала вона під знімком. "Я просто не можу намилуватися", "Така чудова", "Дивна", "О боже, яка ти прекрасна", "Я в захваті від цього лука", - пишуть їй фанати.

Єва Лонгорія на пляжі (фото: instagram.com/evalongoria)

Раніше Єва також показала свою струнку фігуру в купальнику. Єва вирушила на відпочинок, по всій видимості, з нагоди свого дня народження: 15-го березня зірці "Відчайдушних домогосподарок" виповниться 46. На пляж вона одягла спокусливе бікіні, темно-синю сорочку, а також білий капелюшок. Квітучий вигляд знаменитості вкотре змусив фоловерів переконатися, що роки над актрисою не владні.