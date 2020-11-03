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Гарна як ніколи: 55-річна Елізабет Херлі захопила мережу бездоганним зовнішнім виглядом

Автор: Lite

Зірка виглядає просто розкішно

Елізабет Херлі вкотре довела, що в 55 можна виглядати молодо і свіжо. Вона запостила чергове фото крупним планом, на якому з'явилася у всій красі. Знімок явно зроблений для якої-небудь промо-кампанії. Елізабет одягнена в біле плаття з сріблястими вставками, образ доповнили також довгі сережки, макіяж в натуральних тонах і бездоганна укладка. Модель і актриса стоїть біля дзеркала, зробивши кокетливий підпис: "Double trouble".

Нове фото Херлі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Її сяюча шкіра, ясний погляд і ніжний овал обличчя сколихнули мережу, змусивши фанатів писати захоплені коментарі. "Ти нереальна", "Зараз гарна, як ніколи раніше", "Прекрасна", "Натурально чудова жінка", "Чудова", "Найкрасивіша жінка в світі", "Краса без прикрас", - не можуть зупинитися вони.

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Актриса славиться своєю квітучою зовнішністю (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Нагадаємо, раніше Елізабет полонила шанувальників спокусливим фото у ванній. Модель постала не голою, вона приміряла сріблясте плаття, яке зробило її образ святковим і яскравим. Заодно вона вкотре продемонструвала своє струнке тіло і нев'янучу зовнішність.

Раніше ми писали, що 47-річна Кейт Бекінсейл підкорила мережу красою на домашніх фото.

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