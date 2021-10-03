Красива пара - красиві дітки: Слава Камінська розчулила мережу сімейним фото з колишнім

На атмосферному осінньому знімку сімейство відображено біля фонтану під час прогулянки по Києву. При цьому всі вони мило обіймаються і притискаються один до одного і виглядають звичайною щасливою сім'єю.

Для променаду Камінська вибрала чорне плаття, такого ж кольору черевики і теракотове пальто з принтом, доповнивши лук темними окулярами. Едгар обіймає колишню дружину, а та мило поклала голову йому на плече.

"Тато, мама і мініатюрки в подарунок", - підписала чарівний кадр Слава.

Слава Камінська підкорила мережу сімейним кадром з колишнім чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Фолловери захопилися мудрістю артистки і їх з Едгаром відносинами і засипали зірку розчуленими коментарями.