Красивая пара - красивые детки: Слава Каминская умилила сеть семейным фото с бывшим

На атмосферном осеннем снимке семейство запечатлено возле фонтана во время прогулки по Киеву. При этом все они мило обнимаются и прижимаются друг к другу и выглядят обычной счастливой семьей.

Для променада Каминская выбрала черное платье, такого же цвета ботинки и терраковое пальто с принтом, дополнив лук темными очками. Эдгар обнимает бывшую жену, а та мило положила голову ему на плечо.

"Папа, мама и миниатюрки в подарок", - подписала очаровательный кадр Слава.

Слава Каминская покорила сеть семейным кадром с бывшим мужем и детьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Фолловеры восхитились мудростью артистки и их с Эдгаром отношениями и засыпали звезду умиленными комментариями.