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Слава Камінська в купальнику і піні спокусливо позувала перед колишнім чоловіком

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Одеса, Понеділок 16 серпня 2021 10:32
Слава Камінська в купальнику і піні спокусливо позувала перед колишнім чоловіком Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Марина Настевич

Екс-солістка НеАнгелів Слава Камінська нещодавно повернулася з Одеси, де вона відпочивала з сином Леонардом і донькою Лаурою в компанії колишнього чоловіка Едгара Камінського. Всі разом вони відвідали аквапарк і вдосталь попустували на пляжі і в басейні. Однак у співачки ще залишилися неопубліковані фото, якими вона вирішила поділитися з шанувальниками.

Спекотні кадри в купальнику артистка виклала на своїй сторінці в Instagram.

На знімках Слава постала в злитому смугастому купальнику і сонцезахисних окулярах. Вона спокусливо позувала біля басейну і у воді, а на деяких фото тіло зірки вкрите білою піною.

Як зазначила сама Камінська, автором гарячих кадрів був її екс-чоловік Едгар.

Слава Камінська в купальнику і піні спокусливо позувала перед колишнім чоловікомСлава Камінська в купальнику і піні спокусливо позувала перед колишнім чоловікомСлава Камінська в купальнику і піні спокусливо позувала перед колишнім чоловікомСлава Камінська в купальнику і піні спокусливо позувала перед колишнім чоловікомСлава Камінська в купальнику і піні спокусливо позувала перед колишнім чоловіком

Слава Камінська показала відверті фото в купальнику, які зробив її колишній чоловік Едгар (фото: instagram.com/babaslavka)

"Я у Львові, а фото Одеські. Чудовий відпочинок. І ще я перший раз стала сприймати Одесу, як курортне місто, до речі. Назад у минуле, не зовсім вульгарне. Фото by Едгар Камінський", - підписала знімки Слава.

Шанувальники оцінили зроблені Едгаром фотографії і фігуру співачки, а деякі висловили надію, що пара зможе знову бути разом.

  • Шикарна Слава. Такі фото може робити тільки той, що Вас не може забути!
  • Клас, хороший фотограф
  • Щаслива
  • Мати, ти прекрасна
  • Купальник - топ!
  • Все круто на цих фото: жінка, купальник, окуляри, фігура
  • Фото з любов'ю
  • Шикарна
  • Богиня Моря. Вау
  • Шикарна сім'я!!! щастя вам!
  • Слава, ти як завжди чудова. А пара Ви з Едгаром від Бога. Шкода, що розлучилися..Може бути і зійдетеся знову..Життя така штука, що всяке трапляється!
  • І хто скаже, що у неї 2 прекрасних діток! фігура вогонь
  • Яка дівчинка чарівна!
  • Очманіти

Нагадаємо, що раніше Едгар Камінський розповів, що його ображає в діях колишньої дружини після розлучення і як складається їх подальше спілкування.

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