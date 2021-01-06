RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Красиві, душевні, для дітей і дорослих: Джамала назвала топ-3 улюблених мультика

Автор: Lite

Українська співачка Джамала обожнює проводити час зі своїми малюками - не так давно вони всією сім'єю вирушили до Єгипту, купатися, засмагати і милуватися морськими мешканцями.

А зараз Джамала повернулася в Київ. Чим зайнятися в столиці, коли на вулиці мороз і вітер? Дивитися мультики зі своїми дітьми! Співачка порекомендувала список своїх улюблених.⠀

"Якщо ви любите мультики так, як люблю їх я, тоді тримайте добірку! Нові, красиві, душевні, для дітей і дорослих.

Не перестаю дивуватися, як чудово вміють так промальовувати емоції, щоб нам хотілося плакати і сміятися", - написала у своєму мікроблозі співачка, додавши, що мультик "Душа" - це в принципі окремий подарунок всім музикантам.
Нагадаємо, нещодавно Джамала показала свої знімки, на яких вона на шостому місяці вагітності. Так і сяє щастям!

До перегляду мультиків готові (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Нещодавно Джамала поділилася дивною історією. Виявляється, вибір імен її синочків оповитий справжньою містикою.

"Багато запитують, як ми вибирали імена нашим синочкам. І що вони означають. З ім'ям Емір-Рахман була навіть містична історія... В перекладі на російську Емір означає "правитель", а Рахман - "милосердний", - розповіла Джамала, розкривши свою загадкову історію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України певецДжамала